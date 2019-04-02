Фотофакт. На Кальварийской остановились троллейбусы
На улице Кальварийской в Минске на участке от Клары Цеткин до Романовской Слободы в направлении Немиги днем 2 апреля на полтора часа останавливалось движение троллейбусов.
По информации «Минсктранса», троллейбусы стояли с 16:19 до 17:48 «из-за нарушения парковки сторонним транспортом».
Как видно на фото, троллейбусы остановились во второй полосе, а впереди колонны из, как минимум, 13 троллейбусов — грузовая машина технической помощи.
В затор попали троллейбусы, следовавшие по маршрутам №№ 9, 13, 14 и 57.
Временно движение было организовано по улице Клары Цеткин до разворотного кольца на улице Бобруйской.
Сейчас движение восстановлено, но потребуется некоторое время, чтобы вернуться в график.
Фото Сергея Балая