Фотофакт. На Кальварийской остановились троллейбусы

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На улице Кальварийской в Минске на участке от Клары Цеткин до Романовской Слободы в направлении Немиги днем 2 апреля на полтора часа останавливалось движение троллейбусов.

По информации «Минсктранса», троллейбусы стояли с 16:19 до 17:48 «из-за нарушения парковки сторонним транспортом».

Как видно на фото, троллейбусы остановились во второй полосе, а впереди колонны из, как минимум, 13 троллейбусов — грузовая машина технической помощи.

В затор попали троллейбусы, следовавшие по маршрутам №№ 9, 13, 14 и 57.

Временно движение было организовано по улице Клары Цеткин до разворотного кольца на улице Бобруйской.

Сейчас движение восстановлено, но потребуется некоторое время, чтобы вернуться в график.

 

Фото Сергея Балая
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Тэги: пробка троллейбусы общественный транспорт Город: Минск

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