Пьяного таксиста задержали в Новополоцке

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Водитель такси выехал на встречную полосу, врезался в другое авто и скрылся с места ДТП.

По сообщению ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла утром 2 апреля на улице Молодежной. О ДТП в милицию сообщил потерпевший водитель, который успел запомнить марку автомобиля и его госномер. Таксиста задержали через 20 минут.

Нарушитель якобы спешил на вызов, где его ждали женщина с ребенком — так он пояснил, почему покинул место аварии.

На него составили три административных протокола: за езду в пьяном виде, создание аварийной ситуации и оставление места ДТП.
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Тэги: пьяный таксист пьянство за рулем Город: Новополоцк

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