Пьяного таксиста задержали в Новополоцке
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Водитель такси выехал на встречную полосу, врезался в другое авто и скрылся с места ДТП.
По сообщению ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла утром 2 апреля на улице Молодежной. О ДТП в милицию сообщил потерпевший водитель, который успел запомнить марку автомобиля и его госномер. Таксиста задержали через 20 минут.
Нарушитель якобы спешил на вызов, где его ждали женщина с ребенком — так он пояснил, почему покинул место аварии.
На него составили три административных протокола: за езду в пьяном виде, создание аварийной ситуации и оставление места ДТП.