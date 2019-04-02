Пьяного таксиста задержали в Новополоцке

Водитель такси выехал на встречную полосу, врезался в другое авто и скрылся с места ДТП.

По сообщению ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла утром 2 апреля на улице Молодежной. О ДТП в милицию сообщил потерпевший водитель, который успел запомнить марку автомобиля и его госномер. Таксиста задержали через 20 минут.

Нарушитель якобы спешил на вызов, где его ждали женщина с ребенком — так он пояснил, почему покинул место аварии.

На него составили три административных протокола: за езду в пьяном виде, создание аварийной ситуации и оставление места ДТП.