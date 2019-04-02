В Новолукомле начали реконструкцию крупнейшей ГРЭС Беларуси

На мощнейшей в стране электростанции начался основной этап реконструкции системы теплоснабжения.

По сообщению пресс-службы ГПО «Белэнерго», реконструкция электростанции является одним из этапов интеграции Белорусской АЭС в объединенную энергетическую систему страны.

Сейчас Лукомльская ГРЭС представляет собой конденсационную станцию, то есть на ней производится только электричество. Ее установленная мощность составляет 2 889,5 мегаватта, годовая выработка электроэнергии достигает 14 млрд киловатт-часов.

В ходе реконструкции электростанцию оснастят котельной с двумя паровыми котлами, работающими на газе и мазуте, а также двумя электрическими водогрейными котлами мощностью 40 мегаватт каждый. Таким образом, из конденсационной станции Лукомльская ГРЭС будет переоборудована в теплоэлектроцентраль, которая помимо электричества будет генерировать тепло для нужд централизованного отопления.

За счет электрокотлов предполагается увеличить использование электроэнергии, которая будет вырабатываться на БелАЭС, и сократить потребление импортируемого углеводородного топлива.

Действующее оборудование — восемь работающих на газе тепловых блоков мощностью 300 МВт каждый — частично переведут в холодный и горячий режим функционирования в качестве резервной мощности для атомной электростанции.

С учетом двух паровых и двух новых электрокотлов изменившихся мощностей Лукомльской ГРЭС будет достаточно для обеспечения теплом Новолукомля и выравнивания нагрузки в сети при прохождении дневных и ночных пиков потребления электроэнергии. За счет оптимизации режимов работы станции и нового состава оборудования будет значительно сокращено потребление природного газа, импортируемого из России.

Сумма инвестиций на закупку оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы и другие затраты составит около 65 млн рублей. Завершить реконструкцию планируется в декабре 2020 года.