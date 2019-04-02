Главред «БелГазеты» обсудил с министром информации ограничение продажи

Ян АВСЕЮШКИН / / Общество
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Министр информации Александр Карлюкевич вечером 2 апреля встретился с главным редактором «БелГазеты» Кириллом Живоловичем.

«Возникли некоторые вопросы по нескольким публикациям в последнем номере „БелГазеты“. Вероятно, будет дана экспертная оценка их содержанию, — сообщил Живолович. — Что касается рекомендации Мининформа по ограничению продажи, то это касается исключительно сети „Белсоюзпечать“». С ней мы как два субъекта хозяйствования будем регулировать ситуацию. Перед подписчиками наши обязательства выполнены, газета отпечатана в срок и в полном объеме. Также газета доступна в других точках реализации».

Главный редактор «БелГазеты» подчеркнул, что речь шла об ограничении распространения только одного номера.

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Мининформ рекомендовал ограничить распространение одного из номеров «БелГазеты». В ведомстве сообщили, что решение касалось только одного выпуска газеты, где размещены материалы, «посвященные визиту президента в Шкловский район и последующим кадровым перестановкам». При этом подчеркивалось, что газета «свободно распространяется» в других пунктах продаж.

На сайте ведомства под заголовком «В Министерство информации поступило несколько обращений» был размещен комментарий Карлюкевича в связи с возникшей ситуацией и поступившими вопросами. «„БелГазета“ никуда не пропала. А вот что касается очередного номера еженедельника, то Министерство рекомендовало „Белсоюзпечати“ ограничить его распространение, — заявил Карлюкевич. — Министерство информации как регулятор отрасли, обеспечивая безусловное выполнение законодательства, стремится занимать максимально конструктивную позицию в отношении деятельности всех субъектов информационного поля Беларуси. Вместе с тем является недопустимым, когда отдельные СМИ или интернет-ресурсы, намеренно гиперболизируя критические посылы, скатываются в откровенную пошлость и хамство. Подобное явление, к сожалению, становится системным для „БелГазеты“».

«Неотъемлемой частью профессиональной журналистики являются культурно-нравственная, этическая составляющая. Поэтому, обращаясь к белорусским коллегам-журналистам, мы призываем их помнить об этом. В свою очередь Министерство информации и впредь будет опираться в принятии решений на принципы журналистской этики», — подчеркнул чиновник.

26 марта в ходе рабочей поездки в Могилевскую область Александр Лукашенко подверг критике условия содержания коров и отсутствие порядка в производственных помещениях молочно-товарного комплекса «Слижи» предприятия «Амкодор Шклов» из структуры агрохолдинга «Купаловское».

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Были сняты с должностей председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский и председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов. Своих постов лишились министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц и вице-премьер Михаил Русый. 1 апреля Заяц был назначен председателем Могилевского облисполкома, Русый — помощником президента — инспектором по Могилевской области.

Негосударственная «Белорусская газета» была основана в 1995 году бывшими сотрудниками «Белорусской деловой газеты» Игорем Высоцким, Александром Вольвачевым и Александром Михальчуком. С 2005 года выходит под названием «БелГазета» в связи с запретом для негосударственных СМИ использовать в своих названиях слова «белорусский» и «национальный».

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Тэги: Мининформации БелГазета Персона: Александр Карлюкевич Кириллом Живоловичем

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