Портал Realt.by показал самые привлекательные для жизни районы Минска

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Новый сервис позволяет следить за предложениями в конкретном дворе.

За первые две недели с момента появления сервиса им воспользовались около шести тысяч раз, сообщает Realt.by

Минск был разбит на сетку из небольших, одинаковых по размеру ячеек. Каждая ячейка получила «оценку» от 0 до 100 баллов, в зависимости от того, как часто она попадала в область поиска пользователей сайта. Результат представили в виде интерактивной карты, которую можно приближать вплоть до отдельных домов.

Максимальная концентрация интереса сосредоточена в центре города, в районе станции метро «Пушкинская», вдоль проспекта Независимости, включая ЖК «Маяк Минска». Есть несколько локальных «горячих точек» на значительном удалении от центра.
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Тэги: жилая недвижимость Город: Минск

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