Портал Realt.by показал самые привлекательные для жизни районы Минска

Новый сервис позволяет следить за предложениями в конкретном дворе.

За первые две недели с момента появления сервиса им воспользовались около шести тысяч раз, сообщает Realt.by .

Минск был разбит на сетку из небольших, одинаковых по размеру ячеек. Каждая ячейка получила «оценку» от 0 до 100 баллов, в зависимости от того, как часто она попадала в область поиска пользователей сайта. Результат представили в виде интерактивной карты, которую можно приближать вплоть до отдельных домов.

Максимальная концентрация интереса сосредоточена в центре города, в районе станции метро «Пушкинская», вдоль проспекта Независимости, включая ЖК «Маяк Минска». Есть несколько локальных «горячих точек» на значительном удалении от центра.