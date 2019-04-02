Роскомнадзор начал профилактику со СМИ по закону о неуважении к государству

Роскомнадзор начал проводить со СМИ «профилактические работы», чтобы создать схему работы по новому закону о «явном неуважении к государству» в интернете.

«В рамках исполнения новых полномочий территориальные органы Роскомнадзора проводят со средствами массовой информации профилактическую работу. Цель данных действий — выработать эффективные правоприменительные механизмы, позволяющие оперативно прекратить распространение противоправной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности», — сообщил RNS пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.

Владимир Путин подписал закон о наказании за «явное неуважение к государству» в интернете 18 марта. Он вступил в силу через 10 дней. Теперь генпрокурор или его заместители могут обращаться в Роскомнадзор с требованием удалить информацию, которая выражает «явное неуважение к обществу, государственным символам и Конституции или госорганам». Если в течение суток администрация сайта отказывается удалить эту информацию, ресурс будет заблокирован.

Например, 1 апреля Роскомнадзор потребовал от ярославского издания «Яркуб» удалить новость о надписи, где в грубой форме говорится о том, что президент Путин — гей. Позднее редактор местного издания 76.ru Ольга Прохорова сообщила, что из-за публикаций об этой надписи ей пять раз позвонили из Роскомнадзора и потребовали удалить сообщение.

Роскомнадзору подчинились «Эхо Москвы» в Ярославле, «Ярославский регион», «PRO Город», «Первый Ярославский», «Московский комсомолец–Ярославль».