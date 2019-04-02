Роскомнадзор начал профилактику со СМИ по закону о неуважении к государству
Роскомнадзор начал проводить со СМИ «профилактические работы», чтобы создать схему работы по новому закону о «явном неуважении к государству» в интернете.
«В рамках исполнения новых полномочий территориальные органы Роскомнадзора проводят со средствами массовой информации профилактическую работу. Цель данных действий — выработать эффективные правоприменительные механизмы, позволяющие оперативно прекратить распространение противоправной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности», — сообщил
Владимир Путин
Например, 1 апреля Роскомнадзор потребовал от ярославского издания «Яркуб» удалить
Роскомнадзору подчинились «Эхо Москвы» в Ярославле, «Ярославский регион», «PRO Город», «Первый Ярославский», «Московский комсомолец–Ярославль».