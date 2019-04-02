У противника строительства аккумуляторного завода якобы нашли взрывчатку и патроны

Сотрудники ГАИ «обнаружили» в автомобиле Моисея Мазько предметы, похожие на взрывчатку и охотничьи патроны. Активист заверяет, что не имеет никакого отношения к содержимому.

Правозащитник Роман Кисляк сообщил, что на перекрестке автодороги Р-17 и улицы Краснознаменной служебный автомобиль, которым управлял Мазько, остановили сотрудники ГАИ.

«Они долго проверяли документы, номера, что-то искали в машине и нашли черный целлофановый пакет, в котором находились предметы, похожие на взрывчатку и охотничьи патроны. По словам Мазько, он не знает, что это за пакет, и не имеет никакого отношения к содержимому. Потом подъехали люди в гражданской одежде, поговорили с сотрудниками ГАИ и уехали. Примерно в 17:30 прибыли сотрудники Следственного комитета», — сказал Кисляк.

Как отметил правозащитник, 62-летний Мазько не является охотником, у него нет ни охотничьего ружья, ни патронов к нему. «Фольксваген», за рулем которого находился активист, принадлежит монастырю, где он работает завхозом.

«Этот пакет в машину специально подбросили, чтобы дискредитировать Мазько. Провокация рассчитана на то, чтобы запугать наиболее активных участников общественной кампании против строительства аккумуляторного завода под Брестом.

Мазько входит в инициативную группу по проведению местного референдума о запрете строительства завода. Он в числе других членов этой группы 26 марта выступал в суде Ленинского района Бреста, который начал рассматривать жалобу на отказ в регистрации инициативной группы», — заявил правозащитник.

Строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» ведется на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Местные жители считают, что предприятие угрожает их здоровью. Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.