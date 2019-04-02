Каждый шестой россиянин высказался за вхождение Беларуси в состав РФ

Более половины граждан России ничего не слышали о создании Союзного государства с Беларусью, а 17% высказались за вхождение нашей в состав РФ, свидетельствуют опубликованные итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

По информации ВЦИОМ, 39% респондентов «что-то слышали» о СГ, «без подробностей»; остальные 10% — хорошо знают об этом образовании.

Около трети опрошенных (30%) считают нынешние отношения двух стран «нормальными, спокойными», 22% — «дружественными», по 15% — «хорошими, добрососедскими» и «прохладными». «Напряженными» эти отношения назвали 9%, «враждебными» — 1%. Затруднились с ответом 8% респондентов.

По мнению 51% опрошенных, за последний год отношения России и Беларуси не изменились, 14% считают, что они улучшились, 22% — что ухудшились, 13% не смогли дать ответ.

За объединение двух государств в одно «на равноправной основе» выступают 18% россиян, за вхождение Беларуси в состав РФ «на правах одного или нескольких субъектов» — 17%. Вариант ответа «Объединение не нужно, нужны просто хорошие добрососедские отношения с Белоруссией как с другим государством» выбрали 48% респондентов. Не дали ответ 17%.

Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом» 1 марта заявил: «Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении двух государств и, как многие в России говорят, включении Беларуси в состав России, 98% проголосуют против. Не потому, что у нас общество настроено против России. Выросли новые, подчеркиваю, поколения, и старые поняли, что мы можем жить и сотрудничать в совершенно другой форме как родные, как близкие. Белорусы сегодня хотят вместе с Россией, но жить в своей квартире. Что в этом плохого? Я думаю, этим путем надо идти. И, обсуждая с президентом России этот вопрос, мы четко договорились, что сегодня ни в коем случае нельзя пережимать ситуацию. Нельзя делать тех шагов, которые будут во вред».