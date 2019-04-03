Бывшего начальника управления Минобороны приговорили к девяти годам лишения свободы

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Суд Фрунзенского района Минска 3 апреля приговорил бывшего начальника военно-медицинского управления Минобороны 44-летнего полковника Алексея Еськова к девяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, а также лишению воинского звания и штрафу в размере 500 базовых величин (12,7 тыс. рублей).

Дело Еськова слушалось в суде Фрунзенского района с 6 марта. Еськова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и в злоупотреблении властью. Прокурор Юрий Шерснев запрашивал наказание в виде лишения свободы на девять лет.

Согласно обвинению, Еськов в несколько этапов получил от заместителя директора фирмы «Геол-М» Александра Семенюка не менее 18 тысяч долларов за способствование продвижению продукции организации.


Дело о коррупции в Минздраве. «Не я, так другой даст»

«Геол-М» уже несколько раз фигурировала в процессах по делам о коррупции в Минздраве. Учредитель и директор «Геол-М» Владимир Ладутько как взяткодатель давал показания в процессах против бывшего начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака, бывшего главврача 12-й стоматологической поликлиники Минска Владимира Кравчёнка, бывшего руководителя Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергея Корытько.

Бывший начальник военно-медицинского управления Минобороны вину не признал. Еськов занимал должность начальника военно-медицинского управления Минобороны с апреля 2015 года до момента его задержания. Отвечал за обеспечение медицинским оборудованием подведомственных министерству учреждений здравоохранения, рассматривал коммерческие предложения, готовил предложения по распределению финансовых средств.

Сюжет: Коррупция в Минздраве
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Тэги: Геол-М Минобороны суд по делу Минздрава Персона: Александр Семенюк Алексей Еськов Юрий Шерснев

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