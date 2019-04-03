Видеофакт. Гомельский ОМОН штурмовал квартиру наркоторговца

В марте у 32-летнего жителя агрогородка Еремино обнаружили бумажный сверток с альфа-PVP общей массой 0,0174 гр. Мужчина рассказал, что приобрел его у 24-летнего гомельчанина.

По сообщению областного УВД, бойцы ОМОН были вынуждены ворваться через окно в квартиру подозреваемого на улице Барыкина, т.к. тот отказался открыть дверь.

Молниеносный захват хозяина квартиры позволил сберечь улики. Полимерный пакет все с тем же наркотиком альфа-PVP, как потом даст заключение эксперт ГКСЭ, находился на весах для точного взвешивания. Вес изъятого наркотика в квартире составил 0,2554 гр.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.