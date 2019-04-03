На ферме под Копылем погиб 29-летний строитель
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Рабочий стройбригады погиб 25 марта во время ремонта вентиляции на крыше.
По сообщению Следственного комитета, строитель упал с высоты семи метров, когда чинил вентиляционные каналы на крыше товарно-молочной фермы. Мужчина умер в больнице.
В ведомстве выяснили, что к выполнению ремонтных работ были допущены лица, не прошедшие инструктаж, а работы на высоте проводились без специальных средств защиты, страховочных поясов.
За нарушение правил охраны труда возбуждено уголовное дело. Начальству погибшего грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.