На ферме под Копылем погиб 29-летний строитель

Рабочий стройбригады погиб 25 марта во время ремонта вентиляции на крыше.

Фото: СК

По сообщению Следственного комитета, строитель упал с высоты семи метров, когда чинил вентиляционные каналы на крыше товарно-молочной фермы. Мужчина умер в больнице.

В ведомстве выяснили, что к выполнению ремонтных работ были допущены лица, не прошедшие инструктаж, а работы на высоте проводились без специальных средств защиты, страховочных поясов.

За нарушение правил охраны труда возбуждено уголовное дело. Начальству погибшего грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.