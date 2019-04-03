Белорусских спортсменов будут тщательно контролировать перед Евроиграми

Национальное антидопинговое агентство взяло под особый контроль кандидатов на участие во II Европейских играх.

«Мы должны быть абсолютно уверены в чистоте наших атлетов. В противном случае серьезно пострадает авторитет и имидж всей страны. Именно поэтому НАДА активизирует предупредительные меры, внедряя прогрессивные формы — интерактивные викторины, специальный образовательный комплекс "Молодежь играет честно", онлайн-модули и так далее», — цитирует директора агентства Дениса Мужжухина пресс-служба Министерства спорта и туризма.

Глава НАДА сообщил о реализации антидопинговой программы в Беларуси, мерах по ее выполнению с учетом замечаний и предложений экспертов Всемирного антидопингового агентства.

«Мы намерены и дальше наращивать свои усилия, увеличивая количество допинг-проб, проводя постоянное тестирование спортсменов на знание антидопинговых правил, укрепляя сотрудничество с федерациями, клубами, медицинскими учреждениями и правоохранительными органами», — уточнил Мужжухин.