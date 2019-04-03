«Говори правду» выступило против досрочных выборов президента и парламента

Республиканский совет общественного объединения «Говори правду» призвал президента, парламент и Центризбирком «не манипулировать датой выборов».

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте организации, досрочные выборы приведут к сокращению сроков полномочий руководства страны.

«Нет никаких реальных причин для переноса даты выборов, — убеждены в «Говори правду». — Президент и депутаты парламента должны использовать все время, отведенное им законом, чтобы выполнить свои предвыборные обещания, а не пытаться подменить отчет перед народом Беларуси новыми обещаниями».

«Мы считаем, что перенос даты выборов — это способ ухода от ответственности перед избирателями и попытка избежать внесения изменений, подготовленных совместной с ОБСЕ рабочей группой, в избирательное законодательство и нормативные документы. Призываем демократическое сообщество поддержать «Говори правду» в несогласии с попытками властей манипулировать выборами», — говорится в заявлении.

Согласно законодательству, выборы депутатов Палаты представителей должны пройти не позднее 10 сентября 2020 года, президента — не позднее 30 августа 2020-го. В связи с этим ожидается, что одна из избирательных кампаний пройдет в этом году.