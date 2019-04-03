ЕАБР прогнозирует замедление экономического роста в России

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Экономический рост в России в среднесрочной перспективе составит около 2% в год. К такому выводу пришли аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в ходе подготовки очередного макроэкономического обзора.

В ЕАБР ожидают замедления роста ВВП России до 1,5% в 2019 году под влиянием увеличения ставки НДС и эффекта от повышения ключевой ставки в конце 2018 года.

В 2020-2021 годах прогнозируется постепенное повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов и снижения процентных ставок.

Прогноз аналитиков ЕАБР относительно динамики инфляции в 2019 году понижен до 4,6% (в декабре 2018-го прогнозировалось ускорение до 4,9%). Пересмотр прогноза связан с меньшим, чем ожидалось, ускорением инфляции в начале 2019 года в ответ на повышение ставки НДС.

Постепенное замедление инфляции со второй половины 2019 года сформирует условия для снижения в 2020 году ключевой ставки Банка России до нейтрального уровня в диапазоне 6,5-7%, сообщает пресс-служба ЕАБР.
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Тэги: ЕАБР Россия

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