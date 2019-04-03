Подземный переход у минского ТЦ «Замок» построят без перекрытия движения

При строительстве хотят обойтись без перекрытия движения на прилегающем участке проспекта Победителей.

«Предпроектная документация подземного пешеходного перехода была разработана, но технологию, по которой проект предполагалось реализовывать, не поддержали», — рассказал директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик, передает TUT.by.

Сейчас решается возможность ведения строительства без перекрытия: для этого тоннель делают горизонтальным бурением, а потом оборудуют в нем переход. Но для этого нужно оборудование, которое устанавливается по обеим сторонам дороги, при этом разборка проезжей части не нужна и движению транспорта ничего не мешает.

У белорусских коммунальных предприятий нет оборудования, с помощью которого можно сделать прямоугольный подземный тоннель — его будут искать в странах ближнего зарубежья.

Переходить дорогу по наземному переходу на проспекте Победителей возле ТЦ «Замок» запретили после смертельного ДТП в декабре 2017 года.