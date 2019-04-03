Представительница Беларуси на «Евровидении-2019» узнала свой номер выхода на сцену

Организаторами «Евровидения-2019» объявлен окончательный порядок выступлений исполнителей в полуфиналах.

В этом году шоу пройдет в Тель-Авиве. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй — 16 мая, финал — 18 мая.

Представитель Беларуси Зинаида Куприянович (ЗЕНА) с композицией Like it выступит в первом полуфинале под номером 8.

Иллюстрация eurovision.tv

Порядковые номера участников полуфиналов определяли продюсеры конкурса.

Первый полуфинал: 1. Кипр, 2. Черногория, 3. Финляндия, 4. Польша, 5. Словения, 6. Чехия, 7. Венгрия, 8. Беларусь, 9. Сербия, 10. Бельгия, 11. Грузия, 12. Австралия, 13. Исландия, 14. Эстония, 15. Португалия, 16. Греция, 17. Сан-Марино.

Второй полуфинал: 1. Армения, 2. Ирландия, 3. Молдова, 4. Швейцария, 5. Латвия, 6. Румыния, 7. Дания, 8. Швеция, 9. Австрия, 10. Хорватия, 11. Мальта, 12. Литва, 13. Россия, 14. Албания, 15. Норвегия, 16. Нидерланды, 17. Северная Македония, 18. Азербайджан.