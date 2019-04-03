«Чернобыльский шлях» в этом году предлагается провести по традиционному маршруту

8 апреля оргкомитет «Чернобыльского шляха» намерен подать в Мингорисполком заявку на проведение шествия.

Чернобыльский шлях-2018

Заявители будут просить городские власти, чтобы организаторам дали возможность самим обеспечивать поддержание порядка во время шествия, поскольку услуги милиции стоят слишком дорого, сообщила БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова.

Планируемое число участников — до 950 человек.

Предполагаемый маршрут шествия традиционен — от президиума Национальной академии наук на проспекте Независимости до памятного знака «Жертвам Чернобыля» в парке Дружбы народов. Там же предполагается возложение цветов и митинг.

Основные темы, которые планируют поднять организаторы шествия, — проблемы развития атомной энергетики и протест против строительства АЭС.

В оргкомитет вошли представители Партии БНФ, Объединенной гражданской партии, БСДП (Грамада), движения «За Свободу», движения солидарности «Разам», организации «Экодом», партии «Зеленые» и оргкомитета партии «БХД».