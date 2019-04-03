«Шпиона» Политику оставили за решеткой до 31 мая

Белорусу Юрию Политике, обвиняемому в Украине в шпионаже, продлен срок содержания под стражей до 31 мая. Такое решение принял Новозаводской районный суд Чернигова 3 апреля на заседании по делу белоруса, сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Следующее судебное заседание запланировано на 6 мая.

Юрий Политика был задержан Службой безопасности Украины 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговского пограничного отряда.

12 февраля 2018 года Черниговский районный суд начал подготовительное рассмотрение дела Политики. Судебные заседания по различным причинам переносили восемь раз.

15 мая коллегия судей, которая вела процесс, заявила самоотвод в связи с тем, что супруга одного из судей училась вместе с адвокатом подозреваемого и находится с ним в товарищеских отношениях, а также с другими участниками коллегии.

29 мая апелляционный суд Черниговской области принял решение о том, что дело белоруса будет рассматривать Новозаводской районный суд Чернигова. Судебные заседания назначали несколько раз, но переносили из-за отсутствия переводчика.

17 августа мать Юрия Политики посетила сына в СИЗО СБУ в Чернигове и увидела у него травмы, после чего обратилась в МИД Беларуси с просьбой об оказании консульского содействия.

На заседании суда в конце августа Политика заявил, что не помнит обстоятельств, при которых получил травму. По его словам, это произошло 7 августа, а 10-го ему сделали операцию на виске. Во время суда белорус жаловался на плохое самочувствие и головную боль.

6 сентября пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что ситуация с Юрием Политикой вызывает все большую обеспокоенность.

«В ходе судебных слушаний у задержанного гражданина Беларуси были зафиксированы телесные повреждения, которые могут быть квалифицированы как тяжкие. Несмотря на заявленное ходатайство адвокатов и наши просьбы, соответствующее медицинское обследование до сих пор не проведено», — сказал пресс-секретарь.

К действиям украинской стороны в отношении белорусского гражданина возникает все больше вопросов, «появляются сомнения в способности обеспечить условия содержания Юрия Политики под стражей, которые бы исключили провокации и применение к нему противоправного воздействия», заявил пресс-секретарь МИД.

В конце сентября Политика был переведен в СИЗО СБУ в Киеве.

6 февраля 2019 года Новозаводской районный суд Чернигова продлил срок заключения Юрия Политики под стражей до 6 апреля. Это было последнее подготовительное заседание суда. 20 марта должно было состояться первое заседание по рассмотрению дела по существу. Оно было перенесено на 3 апреля «в связи с невозможностью переводчика прибыть в судебное заседание».