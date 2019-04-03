Более 60 кошек и собак будут искать себе хозяев во время акции «Дорога домой!»

Благотворительная акция «Дорога домой!» состоится 14 апреля в Минске по адресу ул. Октябрьская, д. 16 корп. 27.

Гостей будут встречать более 60 собак и кошек самых разных размеров, возрастов и окрасов. Все питомцы здоровы, привиты и любят общаться с людьми. Убедиться в этом можно будет лично, поиграв с четвероногими участниками.

Помощь тем, кто решит забрать питомца из приюта, окажут многочисленные специалисты. В течение всего дня на выставке будут работать ветеринарные врачи, кинологи и эксперты по питанию животных.

Посетителей ожидают выступления белорусских артистов, тематические фотозоны, увлекательные мастер-классы, а также благотворительный аукцион, все средства с которого будут направлены на помощь животным из приютов.

Самым маленьким гостям выставки не дадут заскучать аниматоры и аквагримеры.

Время работы — с 13:00 до 18:00, вход свободный. Акция организована общественным объединением «Эгида» и брендом кормов для домашних животных Purina.