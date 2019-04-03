В белорусских тюрьмах находится 1200 ВИЧ-инфицированных

В Беларуси 1.200 ВИЧ-инфицированных проходят лечение в местах заключения, сообщил 3 апреля на пресс-конференции в Минске заместитель главного врача городской инфекционной клинической больницы Олег Скрипко, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по оказанию медицинской помощи с ВИЧ-инфекцией.

«Наши пациенты в пенитенциарной системе неплохо лечатся, проходит антиретровирусное лечение. В этой системе ведется разъяснительная работа, объясняем, почему и для чего, предлагаем лечение достаточно настойчиво. Учреждения пенитенциарной системы обеспечены лекарствами точно так же, как и гражданское здравоохранение, закупаются лекарства по централизованным закупкам. Мы периодически выезжаем в учреждения, и при необходимости специалисты консультируют и помогают в решении каких-то медицинских проблем», — рассказал Скрипко.

По его информации, на 1 марта 2019 года в Беларуси зарегистрирован 21.161 пациент с ВИЧ-инфекцией. Из них более 16 тыс. человек, или 75%, проходят лечение. «В стране 0,2% инфицированного населения, что значительно ниже, чем в соседних странах — России и Украине, в некоторых регионах РФ, например в Санкт-Петербурге, этот показатель составляет 2%. Наша ситуация весьма неплохая и контролируемая», — отметил специалист.

По регионам лидируют Гомельская область, Минск, Минская область. Мужчины составляют более 60% от ВИЧ-инфицированных, пациенты 15—49 лет — 90%. «Но тем не менее есть случаи и в старшей возрастной группе. Из зарегистрированных в январе—феврале 2019 года лица старше 60 лет составляют 4,5%. Инфекция не являются эксклюзивной для молодежи и наблюдается во всех возрастных группах», — заметил эксперт.

По его словам, среди путей передачи около 34% составляет введение инъекционных наркотиков, и «этот процент сокращается», 64% — половой.

Врач напомнил, что экспресс-тесты на ВИЧ сейчас продаются в любой аптеке и есть в каждой поликлинике.

«Согласно госпрограмме «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» и подпрограмме по профилактике ВИЧ-инфекции предусматривается охват лечением на конец 2019 года 75% ВИЧ-носителей, а к концу 2020 года — 80%. Возможно, нам удастся и больше. Стремимся, чтобы реализовать цель элиминации ВИЧ-инфекции к 2030 году как проблемы здравоохранения», — заключил Скрипко.