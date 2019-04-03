Облсуд снизил штраф противнику строительства аккумуляторного завода

Брестский областной суд 3 апреля рассмотрел жалобу противника строительства аккумуляторного завода Виталия Казака.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин, активист обжаловал постановление суда Ленинского района Бреста. 18 февраля этот суд оштрафовал Казака на 40 базовых величин (1.020 рублей), признав виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года).

Казака судили за то, что 10 февраля в Бресте на улице Советской, у кинотеатра «Беларусь», он подошел к уличному музыканту, у которого была звукоусиливающая аппаратура, и попросил включить записанную в прошлом году брестчанами песню «Жить». Это версия на музыку одноименной песни Игоря Матвиенко с народным текстом против строительства аккумуляторного завода.

«Сегодня областной суд оставил без изменения статью, по которой Казака привлекли к административной ответственности, но уменьшил на 15 базовых величин размер назначенного ему штрафа, — сказал правозащитник. — Я считаю, действия активиста не имеют никакого отношения к массовому мероприятию. Административное дело в отношении Казака искусственно создано, чтобы запугать противников строительства аккумуляторного завода».

10 февраля на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода — около 200 человек. Граждане, среди которых был Виталий Казак, прошли от площади по улицам Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь». После этого они разошлись.

15 октября 2018 года суд Ленинского района оштрафовал Казака на 10 базовых величин (245 рублей) за участие в акции против строительства аккумуляторного завода, которая прошла накануне на площади Ленина.

Встречи горожан, выступающих против строительства аккумуляторного завода под Брестом, проходят на площади каждое воскресенье, начиная с 25 февраля прошлого года.