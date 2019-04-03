Белорусы представят новые виды вооружений на MILEX-2019

Компания «БСВТ — Новые технологии» представит новые образцы белорусских пистолетов и снайперских винтовок на IX Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019, которая пройдет 15—18 мая в столичном комплексе «Минск-Арена», сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома.

Milex-2017 / Фото из архива

В частности, на выставке будут представлены образцы пистолетов конструкции отечественного разработчика Игоря Васильева — самозарядные модульные пистолеты ПСНВ и ПВ-17.

Пистолет ПСНВ выполнен под широко распространенные патроны 9×18 мм и 9×19 мм парабеллум. Оружие комплектуется стандартным магазином на шесть патронов или удлиненным — на восемь. Начальная скорость пули — около 350 метров в секунду. Как утверждается, кучность стрельбы вдвое выше, чем у пистолета Макарова. Вес оружия составляет 460 граммов.

Пистолет ПВ-17 также заряжается патронами 9×19 мм парабеллум. На предыдущей выставке вооружений компания представила макет этого оружия, длина которого составляет 220 мм, а ширина — 30 мм. Тогда разработчики заявляли, что магазин пистолета рассчитан на 17 патронов, прицельная дальность стрельбы составляет до 50 метров.

Компания также представит на выставке серию полуавтоматических снайперских винтовок СВ — СВ.01 калибра 7,62 мм и СВ.02 калибра 5,56 мм. Прицельная дальность стрельбы составляет до 1.000 метров, однако, поскольку оружие предназначено для высокорезультативной стрельбы на средних дистанциях, его эффективная дальность — до 600 метров. Ствол винтовки рассчитан на 8 тыс. выстрелов.

Винтовки этой серии оснащены планкой Пикатинни — системой рельсового крепления вспомогательных принадлежностей, в том числе разработанного компанией оптического прицела с 12-кратным увеличением «Пума 3-12 на 50».

Оружие оснащено обвесом, сошками для стрельбы лежа, компенсатором точности стрельбы, а также супрессором — прибором бесшумной и беспламенной стрельбы, который исключает ослепление стрелка пламенем при выстреле.