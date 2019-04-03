Минобразования назвало сроки вступительной кампании

Постановлением Министерства образования № 29 определены сроки проведения в 2019 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени, сообщил Национальный правовой интернет-портрал.

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Установлены сроки приема документов: с 12 по 17 июля — от лиц, поступающих в учреждения высшего образования (УВО) для получения высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе; с 15 ноября по 5 декабря — для поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Лица, изъявившие желание поступить в УВО для получения высшего образования на платной основе, не сдающие вступительные испытания в УВО, подают документы в следующие сроки: с 12 по 31 июля — в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС; с 12 июля по 2 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств; с 12 июля по 4 августа — в иных УВО.

Для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педагогические специальности, срок подачи документов — с 12 по 14 июля.

Установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний: с 18 по 21 июля — в Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;

с 18 по 26 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств; с 18 по 24 июля — в иных УВО; в УВО сельскохозяйственного профиля — с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Сроки зачисления абитуриентов на места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего образования за счет средств бюджета: по 24 июля — в Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС; по 28 июля — в иных государственных УВО (кроме заочной формы); по 20 декабря — в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

На места, установленные цифрами приема для получения высшего образования на платной основе, установлены следующие сроки зачисления абитуриентов: по 2 августа — в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС; по 3 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств; по 6 августа — в иных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля); по 20 декабря — в УВО сельскохозяйственного профиля (заочная форма).

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные УВО на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.

Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.