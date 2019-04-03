Кочанова рассказала, почему Могилевщина плетется в хвосте

Депутаты Могилевского облсовета 3 апреля на внеочередной сессии утвердили Леонида Зайца в должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета. Заяц, которого 1 апреля назначил на должность Александр Лукашенко, получил единогласную поддержку местных депутатов, сообщает сайт облисполкома.

Представляя в должности нового руководителя региона, глава Администрации президента Наталья Кочанова «высоко оценила личностные, профессиональные, деловые качества нового губернатора, который прошел путь от специалиста в сельскохозяйственной организации до председателя Молодечненского райисполкома, заместителя председателя Минского облисполкома, генерального директора ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».

Кочанова напомнила, что на протяжении почти семи лет Заяц занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия, а в Могилевскую область его направил глава государства «наводить «железный порядок», в первую очередь, в агропромышленном комплексе».

«У региона — серьезный потенциал для развития, но одной из ключевых проблем остается отсутствие дисциплины. Я надеюсь, что совместными усилиями Могилевщина справится с теми задачами, которые ставит перед областью президент Беларуси. Это позволит в течение ближайших двух лет сделать серьезный шаг вперед, чтобы занять достойное место среди других регионов республики», — заявила Кочанова.

В свою очередь, Заяц подчеркнул необходимость качественно и оперативно, в течение десяти дней, провести в регионе посевную кампанию. Новый глава области «выразил уверенность, что каждый уже сделал выводы из ранее сложившейся ситуации и внесет максимальную лепту в становление экономики Могилевщины, которая к 2020 году по всем показателям должна стать одной из самых динамично развивающихся в стране».

Кочанова также вручила удостоверение новому помощнику президента — инспектору по Могилевской области Михаилу Русому.

«Это один из наиболее опытных управленцев в нашем государстве. Много лет он работал в сфере сельского хозяйства и знает каждый уголок страны. Уверена, новые кадровые назначения станут залогом достойного развития региона», — подчеркнула она.

Как сообщалось, указы президента о снятии Русого и Зайца с должностей вице-премьера и министра сельского хозяйства были подписаны 27 марта.