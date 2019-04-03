Рымашевский подал жалобу в прокуратуру на действия милиции на праздновании Дня Воли

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский подал жалобу в прокуратуру Центрального района Минска на действия сотрудников милиции, которые задерживали его 24 марта на санкционированном мероприятии. Об этом политик сообщил БелаПАН.

В жалобе, которую помогли составить юристы закрытого властями правозащитного центра «Весна», Рымашевский просит провести проверку действий сотрудников милиции на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 397 Уголовного кодекса (заведомо незаконные задержание или заключение под стражу).

«Когда меня задерживали и когда отпускали, никто не представлялся. Я даже не называю это задержанием. При этом присутствовал один милиционер, но он не вмешивался и никак не противодействовал», — сказал Рымашевский БелаПАН.

Санкционированный митинг-концерт по случаю Дня Воли прошел 24 марта в Киевском сквере Минска. В ходе его проведения правоохранителями в штатском был задержан Виталий Рымашевский, который выступал одним из организаторов мероприятия. Политика провезли несколько кругов вокруг сквера, а потом привезли обратно на место проведения мероприятия. Правоохранители уточнили у Рымашевского, является ли он организатором мероприятия, а потом попросили не снимать на видео сотрудников в штатском.

Там же был задержан активист Дмитрий Дашкевич после резкого выступления в адрес властей. Впоследствии его оштрафовали на 45 базовых величин (1.147,5 рубля) за призыв к проведению несанкционированного массового мероприятия в урочище Куропаты.