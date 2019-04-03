В Гомеле открылась выставка в память узников лагеря смерти Тростенец

3 апреля в Гомельском государственном университете открылась белорусско-немецкая передвижная выставки «Лагерь смерти Тростенец. История и память», которая рассказывает историю одного из крупнейших лагерей смерти в Европе.

Работа над созданием выставки велась с осени 2014 года. Официальное открытие состоялось 8 ноября 2016 года в Гамбурге, откуда в 1941-м в Минск был отправлен первый эшелон с жителями Германии еврейского происхождения. С 2017 года выставка «Лагерь смерти Тростенец. История и память» побывала во многих белорусских и немецких городах. 3 апреля она стала впервые доступна жителям Гомеля.

В церемонии официального открытия экспозиции приняли участие представители администрации Гомеля, историки, педагоги, студенты. Выступили посол Германии Петер Деттмар, а также председатель дирекции Минского международного образовательного центра им. Йоханнеса Рау (IBB Минск) Виктор Балакирев.

Посол Германии Петер Деттмар

В рамках выставки «Лагерь смерти Тростенец. История и память» гомельчане познакомятся с архивными документами, личными историями и воспоминаниями узников тростенецкого лагеря смерти.

Посетить выставку можно до 29 апреля. Время работы: понедельник — пятница с 10:00 до 16:00.

Лагерь смерти Тростенец был организован под Минском весной 1942 г. и просуществовал до июля 1944 г. Название «Тростенец» объединяет несколько мест массового уничтожения людей: урочище Благовщина, лагерь в окрестностях деревни Малый Тростенец и урочище Шашковка. Согласно официальным данным, всего в лагере смерти Тростенец погибло 206,5 тысячи человек. Тростенец считается четвертым по величине лагерем смерти в Европе после Освенцима, Майданека и Треблинки.

Первый транспорт с евреями немецкого происхождения выехал из Гамбурга 8 ноября 1941 г. и прибыл на Товарную станцию Минска 11 ноября. Все его пассажиры, 990 человек, оказались в Минском гетто. Большинство иностранных евреев, привезенных нацистами в Беларусь в 1941-1942 гг., нашли смерть в Тростенце и его окрестностях.

Фото IBB Минск