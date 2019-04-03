Мининформ заблокировал 244 сайта

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Министерство информации Беларуси заблокировало 244 сайта за торговлю наркотиками и психотропами.

Иллюстрация pixabay.com

Мининформ сообщает, что руководствовался письменным уведомлением Министерства внутренних дел и частью третьей пункта 10 декрета президента от 28 декабря 2014 года № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».

«Министерство информации 3 апреля 2019 года приняло решение об ограничении доступа к 244 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов», — говорится в сообщении.
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Тэги: Мининформ блокировка сайтов

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