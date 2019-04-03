Совет Европы сделает предложение Беларуси по вопросу отмены смертной казни

Генеральная дирекция по правам человека и верховенству права Совета Европы в качестве возможных следующих шагов в работе с белорусскими властями по вопросу отмены смертной казни предложит поглубже узнать опыт и модели России и Грузии — стран с общим наследием, а также Франции. Об этом белорусским журналистам рассказал в Страсбурге координатор проектов генеральной дирекции по правам человека и верховенству права Сергей Дикман.

«Для нас важное условие — чтобы в этих мероприятиях принимали участие сотрудники белорусской прокуратуры и судов, то есть те люди, которые запрашивают смертную казнь, выносят эти приговоры. Больших надежд у нас нет на то, что сразу же смертную казнь в Беларуси отменят, но по крайней мере лучше делать что-то, чем ничего», — заметил Дикман.

Беларусь, напомнил он, единственная в Европе страна, которая практикует смертную казнь. В России решение о моратории на смертную казнь принял Конституционный суд. В Грузии — парламент. Во Франции в 1981 году смертную казнь отменило Министерство юстиции, и это притом, что общественное мнение на тот момент было на стороне смертной казни. Белорусские власти ведут диалог с Советом Европы по проблеме смертной казни. «Но послание белорусских властей Совету Европы таково: пока не изменится общественное мнение, никаких изменений не будет. Мы не хотим ничего навязывать, но позиция Совета Европы такова, что смертная казнь должна быть отменена», — сказал координатор проектов.

Он обратил внимание, что отсылки белорусских властей к итогам референдума по проблеме смертной казни в 1996 году не релевантны. Потому что количество людей, которые еще не родились в 1996 году и которые вообще никакого отношения не имеют к референдуму, увеличивается с каждым годом.

Дикман отметил, что законодательная система Беларуси позволяет «прямо сейчас отменить смертную казнь, уже с завтрашнего дня», или ввести мораторий.

Совет Европы заинтересован, чтобы в диалог по отмене смертной казни была вовлечена Администрация президента. Координатор проектов полагает, что отмена смертной казни в Беларуси — это вопрос политической воли.

Сергей Дикман считает важным усилившееся сотрудничество Совета Европы с Беларусью за последние несколько лет в области судебной реформы. «Верховный суд Беларуси определил в качестве приоритетных такие направления реформ, как медиация, создание единого процессуального кодекса, передача санкционирования заключения под стражу от прокуратуры к судам», — объяснил координатор проектов.

Прокурорское санкционирование ареста — это наследие советской эпохи, Беларусь единственная страна на постсоветском пространстве, в которой сохранилась эта практика. Вместе с тем, по словам Дикмана, со стороны Верховного суда принципиальное решение относительно этой реформы принято. Совет Европы готов предложить экспертную помощь.

СЕ активно продвигает во всех странах-членах использование альтернативных мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. «Уже сейчас в белорусском законодательстве нет ничего, что бы препятствовало судьям более активно использовать альтернативные меры пресечения, не связанные с заключением под стражу. Тем более появление новых технологий позволяет отслеживать местонахождение подозреваемого. Белорусские власти сигнализируют нам о том, что готовы продолжить диалог в этом направлении. Мы хотим показать успешно работающие модели в разных странах», — прокомментировал координатор проектов.