Лавров высказался на тему присоединения Беларуси к России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал свое мнение по поводу предложений присоединить Беларусь к России.

По его мнению, опасения белорусов, что Россия пытается лишить Беларусь независимости, неоправданны: «Мы ничего особенного не добиваемся. Хотим, чтобы чаяния россиян и белорусов, которые в свое время были воплощены в Союзном договоре, реализовывались на практике».