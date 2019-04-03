Лавров высказался на тему присоединения Беларуси к России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал свое мнение по поводу предложений присоединить Беларусь к России.
По его мнению, опасения белорусов, что Россия пытается лишить Беларусь независимости, неоправданны: «Мы ничего особенного не добиваемся. Хотим, чтобы чаяния россиян и белорусов, которые в свое время были воплощены в Союзном договоре, реализовывались на практике».
Лавров также подчеркнул, что если люди хотят чего-то большего, то Москва к этому готова, - пишет «