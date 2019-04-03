На четверг объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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В четверг, четвертого апреля, ожидается неблагоприятное погодное явление.

По прогнозам синоптиков, по западу страны порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода

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