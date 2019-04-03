На четверг объявлен желтый уровень опасности

В четверг, четвертого апреля, ожидается неблагоприятное погодное явление.

По прогнозам синоптиков, по западу страны порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей: