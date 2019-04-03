В два раза: «Беларусбанк» за 2018 год задекларировал прибыль 341 млн рублей

В 2018 году ОАО «АСБ «Беларусбанк» обеспечило рост прибыли в 2 раза, она составила 341 млн рублей. Рентабельность нормативного капитала составила 9,3% и достигла максимального значения начиная с 2011 года, сообщает отдел коммуникаций банка по итогам годового общего собрания акционеров.

«Банк существенно улучшил эффективность деятельности, — констатировал председатель правления «Беларусбанка» Виктор Ананич. — Отношение операционных затрат к прибыли при установленном в стратегии показателе в 48% снизилось до 41,5%. Замечу, наш показатель — один из самых низких во всей банковской системе, мы его достигли за счет оптимизации бизнес-процессов и повышения технологичности».

В 2019 году «Беларусбанк» намерен продолжать работу по повышению технологичности и эффективности. Также продолжится проект с «Белпочтой» по обслуживанию клиентов в сельских почтовых отделениях.

Первый заместитель премьер-министра, председатель наблюдательного совета банка Александр Турчин отметил, что государство как основной акционер удовлетворено работой «Беларусбанка».

«Мы видим рост рыночной стоимости акций, увеличиваются дивиденды — это не может не радовать, — сказал Турчин. — Но нам с вами предстоит еще много работы. Конкуренция сегодня во всех сферах растет. У нашей страны есть планы по вступлению в ВТО, и это тоже повлияет на усиление конкуренции в будущем. Поэтому «Беларусбанк» должен быть всегда на шаг впереди, он не может оставаться в стороне от цифровизации экономики. Клиентам нужно предлагать самые продвинутые сервисы. Меня, как председателя Совета по развитию предпринимательства, не может не радовать политика банка в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. Нам еще есть куда стремиться в этой области, завоевывая новые вершины и предлагая передовые продукты, а также снижая процентные ставки для того, чтобы этот сектор экономики давал существенный вклад в рост ВВП нашей страны».

Как сообщал БелаПАН, в 2017 году прибыль «Беларусбанка» составила 172 млн рублей, рентабельность капитала — 4,9%.

ОАО «АСБ «Беларусбанк» — крупнейший белорусский коммерческий банк. Доля государства в уставном фонде банка составляет 98,761%. В 2017 году государство отложило обсуждавшийся ранее вопрос о продаже миноритарного пакета акций «Беларусбанка», было решено сконцентрироваться на трансформации его бизнеса.

Согласно утвержденной стратегии, «Беларусбанк» намерен за 2018—2020 годы втрое увеличить рентабельность своего капитала.