В Украине досчитали голоса и объявили официальные итоги выборов

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Центральная избирательная комиссия Украины обработала все протоколы с результатами голосования на президентских выборах и объявила официальные итоги.

По сообщению ЦИК, у Зеленского — 30,24% голосов, Порошенко — 15,95, Тимошенко — 13,40, Бойко — 11,67, Гриценко — 6,91, Смешко — 6,04, Ляшко — 5,48. Остальные 32 кандидата набрали меньше пяти процентов.

Во второй тур выборов вышли Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Второй тур пройдет 21 апреля.
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Тэги: выборы в Украине Персона: Петр Порошенко Владимир Зеленский

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