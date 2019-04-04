Видеофакт. Порошенко ответил Зеленскому на предложение дебатов на стадионе

/ Мир
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Дебаты кандидатов в президенты Украины перед вторым туром могут пройти на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Центральная избирательная комиссия Украины обработала все протоколы с результатами голосования на президентских выборах и объявила официальные итоги: у Зеленского — 30,24% голосов, у Порошенко — 15,95. Именно они вышли во второй тур.

Зеленский предложил действующему президенту публичные дебаты на стадионе, а не в телестудии, как было принято, и дал тому 24 часа на раздумья.

Порошенко согласился:

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.
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Тэги: выборы в Украине Персона: Владимир Зеленский Петр Порошенко Город: Киев

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