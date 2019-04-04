Видеофакт. Порошенко ответил Зеленскому на предложение дебатов на стадионе

Дебаты кандидатов в президенты Украины перед вторым туром могут пройти на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Центральная избирательная комиссия Украины обработала все протоколы с результатами голосования на президентских выборах и объявила официальные итоги: у Зеленского — 30,24% голосов, у Порошенко — 15,95. Именно они вышли во второй тур.

Зеленский предложил действующему президенту публичные дебаты на стадионе, а не в телестудии, как было принято, и дал тому 24 часа на раздумья.

Порошенко согласился:

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.







Але стадіон, так стадіон.







Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) April 4, 2019

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.