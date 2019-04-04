Минчанина приговорили к десяти годам за обман 36 человек

Суд огласил приговор 40-летнему жителю Минска, обвиняемому в совершении мошенничества и уклонении от уплаты налогов.

По сообщению агентства «Минск-Новости» , предприниматель и директор ЧТУП заключал в 2016-2017 годах договоры по строительству дачных домов. При встрече и в ходе телефонных переговоров он убеждал заинтересованных в выгодности предложения, рассказывал о несуществующих деловых партнерах.

Когда потерпевшие давали согласие на заключение договоров, мошенник предлагал внести предоплату в размере 40–50 % от всей стоимости строения. Следующий платеж должен был производиться в момент его поставки на участок заказчика и начала монтажа. Окончательный расчет предполагалось производить после завершения всех работ.

Чтобы получить от клиентов второй платеж, обвиняемый приобретал незначительную часть строительных материалов, привозил их на участки. Когда граждане передавали очередную сумму, он под различными предлогами уклонялся от завершения работ и до конца их не доводил.

Всего от его действий пострадали 36 человек, ущерб составил более 280 тысяч рублей. В ходе следствия также установлено, что обвиняемый уклонялся от уплаты налогов путем сокрытия налоговой базы и непредставления декларации, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере.

Подсудимый вину не признал. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.