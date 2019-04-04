В Куропатах задержали 15 оппозиционеров

В урочище Куропаты милиция задержала активистов Дмитрия Дашкевича, Павла Северинца, Нину Багинскую и других.

Утром 4 апреля по решению властей были демонтированы около 70-мемориальных крестов, установленных в прошлом году активистами.

Около 11:15 Дмитрий Дашкевич и Филипп Шавров подошли к месту возле урочища, где снесенные кресты рабочие грузили в машины. Сотрудник милиции потребовал от активистов «отойти за линию», при этом никакой линии в этом месте не было. Активисты поинтересовались, на каком основании они должны это делать. После этого милиционеры и сотрудники в штатском задержали сначала Шаврова, а через несколько минут и Дашкевича. Обоих активистов поместили в микроавтобус и увезли.

Также сегодня в Куропатах были также задержаны Павел Северинец, Денис Урбанович, Нина Багинская и другие.

В Куропатах лежат останки десятков тысяч расстрелянных в период сталинских репрессий жителей БССР. С начала 1990-х здесь существует народный мемориал. Только в 2018 году власти поставили памятник в центре этого мемориала.