Чиновник назвал куропатские кресты «незаконно установленными сооружениями»

Директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович, находящийся сейчас в Куропатах, отказался комментировать ситуацию со сносом крестов журналистам негосударственных СМИ, которые также находятся в урочище. При этом он дал комментарий государственному агентству БелТА.

По словам чиновника, в Куропатах, территория которых является историко-культурной ценностью и землями государственного лесного фонда, сейчас проходит второй этап благоустройства.

«Одновременно удаляются незаконно установленные сооружения в виде крестов», — добавил Миронович.

Утром 4 апреля в Куропатах снесли около 70 мемориальных крестов в память о жертвах сталинский репрессий. Милиция задержала несколько ативистов, в том числе Павла Северинца и Дмитрия Дашкевича.

В ходе «Большого разговора с президентом» 1 марта Александр Лукашенко заявил, что урочище Куропаты будет приведено в порядок и высказался против несанкционированных акций в урочище. «И чтобы демонстраций с крестами по периметру там тоже не было. Ну зачем вы там повыставляли эти белые кресты? Вам что, церковь разрешила это делать? Это демонстрация, а я против такой демонстрации», — подчеркнул Лукашенко.