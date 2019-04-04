Неизвестный случайно спалил три дачных дома в Новогрудском районе

Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в деревне Делятичи.

Фото: МЧС

По сообщению МЧС, горели три нежилых дома, используемых как дачи. Спасатели, работники лесхоза и сельскохозяйственного объединения «Принеманский» ликвидировали возгорание и защитили от огня соседние жилые дома, находящиеся в нескольких метрах от места пожара, и здание церкви.

Предварительно, пожар возник из-за сжигания мусора возле кладбища. Виновное лицо устанавливается.