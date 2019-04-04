Миронович отказался показать депутату разрешение на снос крестов в Куропатах

Директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович отказался показать депутату Палаты представителей (нижняя палата парламента) Анне Канопацкой разрешительные документы на демонтаж около 70 крестов в Куропатах.

Александр Миронович. Фото: pristalica.by

Канопацкая приехала в Куропаты около полудня, чтобы выяснить, на основании каких документов производились демонтажные работы, а уже потом решить, куда обращаться с жалобой — в Министерство культуры, милицию или прокуратуру.

Затем Канопацкая общалась с Мироновичем. Он сказал, что ничего не обязан ей предоставлять. Отказ чиновника показать документы депутату Палаты представителей Канопацкая назвала «грубым нарушением законодательства».

Также она попыталась дозвониться до пресс-секретаря Минлесхоза Анастасии Докучаевой, чтобы получить комментарий. Та сбросила звонок, а затем прислала Канопацкой СМС-сообщение, в котором рекомендовала обращаться за комментариями к Мироновичу. Несмотря на это, директор лесхоза опять заявил, что не уполномочен разговаривать.

Ранее Миронович назвал снесенные мемориальные кресты в память о сталинских репрессиях «незаконно установленными сооружениями».