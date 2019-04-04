За убийство двух лосей жителю Верхнедвинского района грозит шесть лет

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Житель Верхнедвинского района 1959 года рождения предстанет перед судом по обвинению в незаконной охоте (ч. 4 ст. 282 УК).

Мужчина без государственного удостоверения на право охоты и с использованием запрещенных средств — двух петель — убил двух молодых лосей. Тушу одного животного топором разделал на месте, мясо отнес домой.

Причиненный незаконной охотой ущерб оценен в 15,3 тысячи рублей, что является крупным размером.

Дело передано в суд, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
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Тэги: незаконная охота браконьерство лоси Город: Верхнедвинск

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