За убийство двух лосей жителю Верхнедвинского района грозит шесть лет

Житель Верхнедвинского района 1959 года рождения предстанет перед судом по обвинению в незаконной охоте (ч. 4 ст. 282 УК).

Мужчина без государственного удостоверения на право охоты и с использованием запрещенных средств — двух петель — убил двух молодых лосей. Тушу одного животного топором разделал на месте, мясо отнес домой.

Причиненный незаконной охотой ущерб оценен в 15,3 тысячи рублей, что является крупным размером.