В Гомеле под следствием находится группа квартирных мошенников

Пять жителей Гомеля обвиняют в мошенничестве с недвижимостью. Дело ведет УСК области.

Как сообщается, 50-летний мужчина с группой лиц убедил 42-летнего неработающего гомельчанина продать свою квартиру и переехать в сельскую местность. Потерпевшему обещали доплату за переезд в более дешевое, но, тем не менее, благоустроенное жилье. В итоге мужчина стал собственником заброшенного дома в Речицком районе. Однако компенсации так и не получил.

По информации УСК, фигурантами по делу проходят 50-летний мужчина, женщины в возрасте 67 и 46 лет, а также молодая супружеская пара.

Кроме вышеуказанного факта, двое обвиняемых обманули 51-летнюю гомельчанку. Ей была обещана компенсация в десять тысяч долларов за переезд в квартиру меньшей площади.

Следствие не исключает, что компания может быть причастна и к другим преступлениям. Если кто-то пострадал от этих лиц, УСК просит позвонить по телефону 8 (0232) 69-30-62.