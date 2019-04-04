В Москве умер вор в законе Егор Уфимский

В российской столице в возрасте 56 лет скончался Игорь Молодцов, более известный в криминальной среде, как вор в законе Егор Уфимский. Его называли главным «законником» Башкирии.

Последние дни он находился в коме – у него был цирроз печени, пишет bash.news .

Свой первый срок Молодцов получил в 18 лет, когда в порыве ревности нанес своему сопернику смертельные ножевые ранения. В 1981-м он получил 10-летний срок за убийство. Находясь в заключении, Молодцов смог завоевать уважение криминальных авторитетов. За драки в тюрьме к общему сроку ему добавили еще несколько лет, поэтому на свободу он вышел только в 1993 году.

Короновали его авторитеты с Кавказа, среди которых был и Шакро Молодой.

Ранее Naviny.by писали, что 12 декабря в своем доме в Ростове-на-Дону в возрасте 59 лет умер криминальный авторитет, бывший вор в законе Гагик Асатурян, более известный как Гагик Ростовский.

А в конце сентября в камере исправительной колонии № 10 (поселок Всесвятская, Пермский край) было найдено повешенным тело Владимира Вагина, более известного в определенных кругах под прозвищем Вова Вагон. Он являлся вором в законе.