Экспертиза: обнаруженные у противника аккумуляторного завода Моисея Мазько патроны являются боеприпасами

Экспертиза установила, что обнаруженные у противника строительства под Брестом аккумуляторного завода Моисея Мазько патроны являются боеприпасами.

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Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, экспертными исследованиями установлено, что эти патроны являются боеприпасами к нескольким видам пистолетов, винтовок, карабинов и ружей. Назначенная взрывотехническая экспертиза установит, является ли брикет взрывчатым веществом.

2 апреля в Бресте в автомобиле «Фольксваген-Пассат», которым управлял Мазько, были обнаружены патроны, брикет неустановленного вещества, а также предмет, похожий на запал взрывного устройства.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении Мазько возбуждено дело по ч. 2 ст. 295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Он задержан.

Как ранее сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, 3 апреля прошли обыски в деревне Тельмы Брестского района в квартире, принадлежащей Мазько, а также в деревне Тельмы-2 в доме, где активист живет.

Правозащитник считает, что пакет с этими предметами в машину специально подбросили, чтобы дискредитировать Мазько. «Фольксваген», за рулем которого находился активист, принадлежит монастырю, где он работает завхозом.

«Провокация рассчитана на то, чтобы запугать наиболее активных участников общественной кампании против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Мазько входит в инициативную группу по проведению местного референдума о запрете строительства завода. Он в числе других членов этой группы 26 марта выступал в суде Ленинского района Бреста, который начал рассматривать жалобу на отказ в регистрации инициативной группы», — заявил правозащитник.

Он отметил, что 4 апреля в Бресте началась общественная кампания «Свободу Моисею!». «Мы будем добиваться освобождения Мазько и прекращения в отношении него этого абсурдного уголовного преследования», — сказал Кисляк.