В ДТП на МКАД серьезно пострадала женщина – у нее перелом позвоночника

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадала 53-летняя женщина, произошло сегодня днем на 31-м километре Минской кольцевой дороги.

Как сообщается, фургон «Ивеко» столкнулся с «Ситроеном», который отбросило под внедорожник «Тойота».

Из-за столкновений водитель легковушки была заблокирована. Ее с помощью специнструмента деблокировали спасатели.

Медики доставили женщину в больницу – у нее закрытый перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, другие повреждения.