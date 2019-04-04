В ДТП на МКАД серьезно пострадала женщина – у нее перелом позвоночника
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадала 53-летняя женщина, произошло сегодня днем на 31-м километре Минской кольцевой дороги.
Как сообщается, фургон «Ивеко» столкнулся с «Ситроеном», который отбросило под внедорожник «Тойота».
Из-за столкновений водитель легковушки была заблокирована. Ее с помощью специнструмента деблокировали спасатели.
Медики доставили женщину в больницу – у нее закрытый перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, другие повреждения.