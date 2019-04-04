В ДТП на МКАД серьезно пострадала женщина – у нее перелом позвоночника

/ Происшествия
Просмотров: 364

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадала 53-летняя женщина, произошло сегодня днем на 31-м километре Минской кольцевой дороги.

Как сообщается, фургон «Ивеко» столкнулся с «Ситроеном», который отбросило под внедорожник «Тойота».

Из-за столкновений водитель легковушки была заблокирована. Ее с помощью специнструмента деблокировали спасатели.

Медики доставили женщину в больницу – у нее закрытый перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, другие повреждения.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина