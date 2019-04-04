При изменении Конституции нужно обсудить избирательную систему и смертную казнь, — депутат Гуйвик

При обсуждении внесения изменений в Конституцию целесообразно рассмотреть вопросы совершенствования избирательной системы и применения в стране смертной казни. Такое мнение высказала председатель постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Наталья Гуйвик на круглом столе «Конституции — 25. Институт президентства как исторически и политически обоснованная наиболее оптимальная для Беларуси модель управления государством», который прошел 4 апреля в Минске.

«То, что требуются изменения в Конституцию, — я полностью согласна с тем, что развитие белорусского государства не стоит на месте. И любой правовой акт должен совершенствоваться с учетом требований времени. Сегодня требования времени таковы, что необходимо внесение изменений в Конституцию в части избирательной системы», — отметила Гуйвик.

По мнению парламентария, «можно посмотреть и по срокам», на которые избираются органы власти.

«Очень большая проблема по вопросам смертной казни. И работа ведется большая, общество высказывает свое мнение. Возможно, в рамках изменений [Конституции] будет решаться этот вопрос», — считает председатель парламентской комиссии.

Декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин подчеркнул, что применение в стране смертной казни является важным вопросом «с международно-правовой точки зрения, с точки зрения включенности в Совет Европы».

«Дискуссии по изменениям Конституции очевидны, — отметил он. — Сам глава государства говорил: это полномочия основных ветвей власти, их распределение и перераспределение. Всплывает вопрос, и партии его ставят, о порядке избрания законодательных органов — по пропорциональной, мажоритарной или смешанной избирательной системе работать — это еще один блок вопросов. И тогда возникает вопрос об административно-территориальном делении. И блок вопросов социальной направленности — социальные гарантии, порядок землеустройства, вопросы смертной казни».

По мнению одного из авторов Конституции, в том числе изменений, внесенных по инициативе Александра Лукашенко, экс-генпрокурора, заведующего кафедрой конституционного права БГУ Григория Василевича, поскольку глава государства несколько раз публично высказывался о необходимости корректировки Основного закона, то «коррективы, видимо, будут».

Однако Василевич считает, что определенную модернизацию политической системы можно провести и на базе действующей Конституции.

«Уже сейчас парламент может более активно осуществлять контроль деятельности правительства, чем в меньшей степени занимается сейчас — да простят меня уважаемые коллеги. Контрольные полномочия прописаны в Конституции. Это не значит, что нужно снимать с должности министра. Можно послушать его, как реализуется закон и потом предложить президенту освободить от должности, — пояснил Василевич. — Возможно наделение парламента дополнительными правами, перераспределение полномочий, это уже как решит глава государства. Но и та система, которая основана на действующей Конституции, предполагает не только разделение, но и взаимодействие властей.

Василевич считает, что нынешняя Конституция предполагает сильный парламент и сильного главу государства. «И вопрос центральный: как осуществляются выборы, насколько активно парламентарии проявляют себя. Местные референдумы надо проводить — пусть народ учится отвечать за принятые решения, это тоже нормально», — заявил доктор юридических наук.