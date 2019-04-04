Около 100 человек собрались на молитву в Куропатах

После сноса бульдозерами 70 крестов по периметру Куропат вечером 4 апреля в центре урочища собралось около 100 человек для совместной молитвы.

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Некоторые держат зажженные лампадки. Не менее трех силовиков в штатском наблюдают за происходящим. У перехода под кольцевой автодорогой на входе в урочище стоят еще несколько сотрудников в гражданской одежде. На самой кольцевой стоит солдат внутренних войск. Акцию освещают более десятка журналистов.

В урочище пришли общественные активисты Павел Белоус, Эдуард Пальчис, политики Виталий Рымашевский и Николай Статкевич с женой Мариной Адамович. Пришел советник посольства Польши Мартин Войцеховски. Ситуацию он не комментирует.

Представитель протестантской церкви отец Антоний Бокун заявил: «Мы собрались потому, что утром здесь были вырваны кресты. В советские времена такое было популярно. Сейчас накануне Пасхи произошло такое постыдное действо. Мы собрались молиться за Беларусь, чтобы то, что 80 лет назад произошло в Куропатах, больше никогда не повторилось».

Собравшиеся прочитали молитву «Отче наш», спели гимн «Магутны Божа» и направились крестным ходом в сторону ресторана «Поедем поедим», против работы которого общественные активисты протестуют с мая прошлого года.