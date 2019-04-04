Лукашенко назвал работы Данелии «целой эпохой в развитии современного кинематографа»

Глава белорусского государства направил соболезнования родным и близким кинорежиссера, народного артиста СССР Георгия Данелии.

О кончине легенды советского кинематографа стало известно в четверг, четвертого апреля. По словам вдовы Данелии, он будет похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Лукашенко отметил, что «ушел из жизни выдающийся, любимый многими поколениями режиссер». Он назвал работы режиссера, «целой эпохой в развитии современного кинематографа», которые отличаются «особым художественным стилем, философским осмыслением действительности и верой в торжество добра».

Глава государства подчеркнул, что творчество Данелии хорошо знают и любят на белорусской земле.