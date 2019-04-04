Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления

/ Общество
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В пятницу, пятого апреля, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по крайнему юго-западу Брестчины пройдут кратковременные дожди.

Ветер юго-восточный умеренный, днем по западу страны порывистый.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью -4..+2°С, в юго-западных районах +3..+6°С;
  • максимальная днем +10..+16°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.
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Тэги: погода

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