Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления
В пятницу, пятого апреля, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по крайнему юго-западу Брестчины пройдут кратковременные дожди.
Ветер юго-восточный умеренный, днем по западу страны порывистый.
Температура воздуха:
- минимальная ночью -4..+2°С, в юго-западных районах +3..+6°С;
- максимальная днем +10..+16°С.
Атмосферное давление существенно не изменится.