Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления

В пятницу, пятого апреля, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по крайнему юго-западу Брестчины пройдут кратковременные дожди.

Ветер юго-восточный умеренный, днем по западу страны порывистый.

Температура воздуха:

минимальная ночью -4..+2°С, в юго-западных районах +3..+6°С;

максимальная днем +10..+16°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.