Задержан мужчина, «заминировавший» магазин в Витебске

В Витебске милиция задержала «заминировавшего магазин мужчину.

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Как сообщили правоохранители, им казался 31-летний житель областного центра.

Преступление было совершено, когда он находился в нетрезвом состоянии.

В милиции сообщили, что задержанный ранее уже был судим за подобные преступления, а также за поджог.

В нынешнем году уже неоднократно привлекался к административной ответственности за заведомо ложные сообщения, в том числе за вызовы спасателей на вымышленные пожары.

Отметим, что уголовная ответственность по подобным злодеяниям наступает с 14 лет. Максимальное наказание по статье — семь лет колонии.