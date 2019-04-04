Отдельные фигуранты забалтывают принципиальные вопросы двусторонних отношений, — Бабич

«На уровне рабочих групп по развитию интеграции идет постоянный диалог, обмен информацией. Неоднократно докладывали уже промежуточные предложения президентам и России и Беларуси. Они обсуждали эти предложения, давали новые указания», — сообщил посол РФ Михаил Бабич 4 апреля во время рабочей поездки в Брест.

«В рамках этих указаний идет работа, которая обязательно приведет к результату», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что рабочая группа по интеграции «не тот орган, который занимается какой-то публичной работой, это люди, которые каждый день кропотливо работают с большим объемом документов, информации».

«Представьте, сколько за 20 лет накопилось соглашений, договоров, различного рода решений, которые принимались. Сейчас предстоит их проинвентаризировать, разобраться, какие актуальные, какие утратили свою актуальность, какие нужно дополнительно документы и решения принять, чтобы Союзное государство полноценно заработало в том формате, как прописано в соглашении от 1999 года», — подчеркнул дипломат.

По его словам, идет большая, кропотливая, рутинная работа.

«Есть, конечно, отдельные известные фигуранты, которые эту работу подменяют забалтыванием достаточно принципиальных вопросов. В какой-то степени это тормозит процесс», — заявил Бабич.