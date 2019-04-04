Отдельные фигуранты забалтывают принципиальные вопросы двусторонних отношений, — Бабич

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«На уровне рабочих групп по развитию интеграции идет постоянный диалог, обмен информацией. Неоднократно докладывали уже промежуточные предложения президентам и России и Беларуси. Они обсуждали эти предложения, давали новые указания», — сообщил посол РФ Михаил Бабич 4 апреля во время рабочей поездки в Брест.

«В рамках этих указаний идет работа, которая обязательно приведет к результату», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что рабочая группа по интеграции «не тот орган, который занимается какой-то публичной работой, это люди, которые каждый день кропотливо работают с большим объемом документов, информации».

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«Представьте, сколько за 20 лет накопилось соглашений, договоров, различного рода решений, которые принимались. Сейчас предстоит их проинвентаризировать, разобраться, какие актуальные, какие утратили свою актуальность, какие нужно дополнительно документы и решения принять, чтобы Союзное государство полноценно заработало в том формате, как прописано в соглашении от 1999 года», — подчеркнул дипломат.

По его словам, идет большая, кропотливая, рутинная работа.

«Есть, конечно, отдельные известные фигуранты, которые эту работу подменяют забалтыванием достаточно принципиальных вопросов. В какой-то степени это тормозит процесс», — заявил Бабич.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Михаил Бабич

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