В пятницу ожидается теплая комфортная погода

/ Общество
Просмотров: 104

В последний рабочий день уходящей недели в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (кратковременные дожди пройдут лишь юго-западных районах Брестской области).

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ветер юго-восточный умеренный, по западу республики порывистый. Максимально днем воздух прогреется до +16°С.

В столице без осадков. Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:

  • утром 0..-2°С;
  • днем +11..+13°С;
  • вечером +9..+11°С.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона

Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона