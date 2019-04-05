В пятницу ожидается теплая комфортная погода
В последний рабочий день уходящей недели в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (кратковременные дожди пройдут лишь юго-западных районах Брестской области).
По прогнозам синоптиков, ветер юго-восточный умеренный, по западу республики порывистый. Максимально днем воздух прогреется до +16°С.
В столице без осадков. Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:
- утром 0..-2°С;
- днем +11..+13°С;
- вечером +9..+11°С.